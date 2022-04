Karine LEBRUN

Absys Cyborg est une société française, créée en 1987, spécialisée dans l’édition et l’intégration de solutions de gestion pour les petites, moyennes et grandes entreprises (de 20 à 3 000 salariés).

Absys Cyborg, filiale du groupe Keyrus, est un acteur de référence dans la commercialisation et le déploiement des solutions de gestion Sage et Microsoft Dynamics, avec un chiffre d’affaires de 43 millions d’euros en 2013. Cette société de 365 collaborateurs possède un réseau de 13 agences réparties dans toute la France ainsi qu’en Belgique-Luxembourg. S’appuyant sur une expérience de plus de 25 ans et sur une expertise reconnue par plus de 3800 clients, Absys Cyborg a choisi les éditeurs les plus reconnus du marché : Sage et Microsoft Dynamics.



Management d'une équipe de 20 commerciaux sédentaires et 2 superviseurs sur 2 pôles:

Service Commercial Base Installée (CA : 5M€) & Service Détection de Projets.

- RH : recrutement, formation, entretiens de développement

- Commercial : définition des objectifs annuels et de l'animation commerciale, foisonnement du portefeuille client

- Marketing : réalisation de campagne d'appels (fidélisation et conquête)





Mes compétences :

Management

SSII

Vente

Développement commercial

Négociation

Prospection