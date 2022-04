Florence FONTAINE

Diplômée des Arts Appliqués Olivier de Serres et de l’école Duperré, Florence fait ses débuts au sein des maisons de couture Guy Laroche, Rodier, Kenzo et Woolmark avant de suivre une formation de modéliste.



Le réalisateur Michel Gondry lui confie la création des costumes et le stylisme pour des vidéos-clips (Daft Punk, Radiohead, Paul McCartney...), pour des publicités (Air France, Motorola...) et pour son long-métrage “La Science des rêves”.



Parallèlement à ses activités pour l’audiovisuel, elle crée, conçoit et réalise ses modèles personnels, dans un style raffiné aux lignes contemporaines.



L’artiste Björk lui achète un kimono.

Les boutiques Igrek.B, L’épicerie de Mode et Kodjo diffusent ses collections.

“Kosmos” : sept pièces uniques de manteaux kimonos feront le tour de Paris.



Je suis attirée par le mystère des cultures lointaines de l’Asie, en particulier le Japon.

Ses traditions textiles et vestimentaires m’ont incité à intégrer cet univers raffiné dans mes créations.



Mes compétences :

Connaissance technique

Couture

Créativité

Culture

Culture artistique

Esprit d'analyse

Technique

Textile