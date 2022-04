Florence FONTAINE

Ingénieur d'Affaire, conseil QSE, diplômée d'une formation universitaire scientifique, puis d'un Mastère spécialisé Management QSE, j'ai acquis de l'expérience HSE au sein d'un environnement industriel. Depuis octobre 2014, je suis Ingénieur d'affaire et conseil QSE chez Auxirbat-Etude pour accompagner dans un premier temps le site Renault de Rueil-Malmaison dans le cadre de sa fermeture , puis le site de Renault Flins dans la gestion des déchets et actuellement le site de Suez dans la gestion des déchets et leurs réponses aux appels d'offres.



Mes compétences :

Fonctionnement Station Epuration

Analyse environnementale

Réglementation environnementale

Gestion de projet

Plan de prévention, permis feu, document unique

ISO 9001, cartographie des processus

OHSAS 18001

Rédaction de procédures, instructions,..

Gestion des déchets

Norme ISO 14001

Chimie, réglementation REACH

Biologie, Microbiologie