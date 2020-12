Justine MAILLOT

Diplômée de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de Lille, spécialité Construction et Aménagement Durable (CAD). Je possède à ce jour 3 ans d'expériences professionnelles dans la programmation, COP et la gestion de projet.



Dans le cadre de ma formation, j'ai réalisé, auprès de collectivités territoriales, une diversité de missions urbaines : Diagnostics, Etudes de faisabilité jusqu'aux préconisations et à la programmation urbaine :

* Le projet d'aménagement de la presqu'île Bosquetti pour la ville de Lille/Lomme

* Le projet d'un parcours sanctuarisé pour la ville de Lezennes,

* Le projet Campus Gare pour la SEM Ville Renouvelée et la ville de Roubaix,

* Le projet de requalification du site de l'ancien siège social de Leroy Merlin à Noeux-Les-Mines pour la communauté d'agglomération Artois Comm.



Le temps d'un stage pratique, j'ai apprécié intervenir dans l'urbanisme commercial. Cela m'a permis de développer une sensibilité particulière sur l'économie et l'attractivité d'un territoire vis-à-vis de son environnement, sa zone de chalandise et surtout des nouvelles pratiques de consommation de la société.

* Etablir un plan d'action et une programmation urbaine pour la requalification d'un centre bourg confronté à la fermeture de ses rez-de-chaussée actifs.

* Prescriptions commerciales et fonctionnelles pour un projet d'aménagement mixte (Promotion immobilière)



A travers mes missions AMO, j'ai eu l'occasion d'intervenir à l'échelle de la conception et de la construction de bâtiments, comme l'une des composantes d'un projet urbain plus vaste.

Un rôle enrichissant et diversifié tant à travers les domaines d'interventions (Bureaux/Hospitalier/Logements/Complexe sportif/Administrations/Aéroportuaire) et les missions abordées (Space planning, Ingénierie de Transfert, Faisabilité, Programmation, Consultation et Suivi MOE et des prestataires intellectuels, Suivi de conception, COP).



Mes compétences :

Géographie

Informatique

Cartographie SIG

Croquis Paysager

Cartographie

MacMap

ErMapper - Télédétection

Inskape

MapInfo

Urbanisme

Microsoft Office

Autocad

Adobe Photoshop

Urbanisme commercial

Adobe Illustrator