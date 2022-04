Julie VALENTIN

Diplômée d'un Master en écologie et gestion de la biodiversité, je me suis spécialisée en botanique et phytosociologie.

Autonome dans les phases d'inventaire sur le terrain comme sur le traitement des données au bureau, je suis également capable de travailler au sein d'une équipe pour associer mes compétences et bénéficier de celle de mes collègues.

De nature dynamique et sociable, je suis organisée et rigoureuse dans mes procédures.

Mon objectif professionnel est d'être botaniste ou gestionnaire de milieux naturels au sein d'un organisme privé ou public.



Mes compétences :

Inventaire naturaliste

Statistiques

Ecologie

Botanique

Phytosociologie

ArcGIS

Droit de l'environnement