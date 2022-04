Florence FORTAS

Installée en cabinet libéral, au 23 rue champ Rochas à Meylan, je suis diplômée d'un Master 2 professionnel en psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent.



L'entretien psychologique permet de penser et exprimer ses difficultés dans un espace d'écoute contenant et soutenant afin d'évoluer vers un mieux être.

Mon travail s'adapte à la demande de chacun, en fonction de la situation dans laquelle vous évoluez.



Mon orientation professionnelle est ancrée dans un profond intérêt pour le lien corps/psyché.



La fréquence des rencontres s'adapte aux besoins des patients.



Mes compétences :

Accompagnement

Développement de l'enfant

Enfant

Psychologie