Florence FOUCAULT

Bonjour,



Les fonctions d’hôtesse d’accueil et assistante que j’occupais et les expériences dans les services achats, maintenance, qualité et ressources humaines m’ont permis d’acquérir des compétences en relation clientèle, en organisation et en techniques administratives.



Je me suis adaptée aux diverses équipes de la direction, avec qui j’ai pu mettre en avant mon dynamisme, mon sens des responsabilités et ma disponibilité.



Au-delà de mes aptitudes administratives, j’ai assuré l’organisation d'événements spécifiques tels que des salons et des réunions d’affaires.

De plus, l’écoute et l’attention portée à chaque interlocuteur m’ont amenée à développer une qualité de services en interne comme en externe.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel