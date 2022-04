Florence FOUCAULT

* Expertise du circuit officinal

> 12 ans au sein de laboratoires pharmaceutiques

> 4 ans dans un groupement de pharmaciens



* Visions Marketing /Communication et Commerciale

> Marketing stratégique et opérationnel

> Animation force de ventes (Pharmacies et Parapharmacies) et réseau de distributeurs export



* Forte orientation résultats (responsabilités P&L)



* Compétence managériale



* 6 ans dans un environnement international / pluriculturels