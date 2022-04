Bonjour Madame, Monsieur,



Vous recherchez une réceptionniste.



Je suis bilingue anglais, je suis calme, souriante, discrète mais ferme. J'aime recevoir, faire découvrir un hôtel, une région. Je veux pouvoir m'investir pour une saison complète voire plus, dans votre établissement.



J'aime travailler dans des hôtels avec des procédures définies, voir des uniformes. Je suis autonome dans mon travail mais j'aime le travail d'équipe, indispensable au bon déroulement du séjour de la clientèle. Je n'ai aucun souci pour travailler avec et sous les ordres de collègues plus jeunes que moi.



Je suis autonome et polyvalente sur mon poste.



Je suis véhiculée, disponible, sans contrainte familiale. Mon CV joint vous donnera un aperçu plus complet de mon parcours, de mon adaptabilité professionnelle et géographique. J'aime voyager.



N'hésitez pas à me contacter. J'espère que nous aurons l'opportunité de nous rencontrer et de travailler ensemble.



Florence FOX





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Tars en cours

Winhotel

Opéra

Jazotel