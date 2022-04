Florence FRICOURT-TEYSSIER

Notre mission



Dans le cadre de la valorisation journalière des portefeuilles, la mission de l’équipe s'organise autour des axes suivants :

• Administrer les bases de données référentielles internes (Apollo et API IHM) en assurant une veille permanente des événements intervenant sur les marchés et susceptibles d'avoir une incidence sur la gestion de ces bases.

• Analyser et contrôler la cohérence et la qualité des données (caractéristiques, cours et OST) transmises par les fournisseurs externes (Fininfo, Reuters, Bloomberg, Factset,…) et internes (cours contribués).

• Diagnostiquer, résoudre et veiller à la correction des anomalies détectées avec les différents interlocuteurs concernés (comptables – diffusion des cours contribués et des cours forcés, gérants, middle, contrôle des risques et reporting, …).

• Assurer l’exhaustivité et la qualité des données comptables envoyées par les valorisateurs.

• Assurer la cohérence et la qualité des données réceptionnées dans les Infocentres en provenance des bases métiers. Veiller à ce que les corrections éventuelles se répercutent correctement sur toute la chaîne d’alimentation.



Nos enjeux



Fournir l’ensemble des données référentielles : valeurs, tiers, indices, benchmark, portefeuilles, ainsi que les données primaires (cours, valorisations comptables) nécessaires aux autres services que sont la gestion, le middle, le contrôle des risques, le reporting, la DAF et les valorisateurs. Ainsi, la base valeurs référentielles occupe une place centrale dans l’organisation d’IXIS AM.



