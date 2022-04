Florence GALABRU

Après 24 ans passée en tant que photographe de presse salariée à l'agence SIPA Press, je souhaite continuer mon métier de photographe en élargissant mes activités en presse ou en corporate en free lance.



Je suis passionnée et curieuse, j'aime ce métier de contact et de terrain. Je créée au quotidien:

-des reportages sur l'actualité, en France et à l'étranger, sur la vie de notre société,

-des portraits des personnalités (politiques, artistes, chercheurs, économistes etc...)

-des illustrations diverses pour illustrer les sujets de société

que je retrouve dans les journaux et magazines, sur les sites des entreprises, dans les livres.



Mes compétences :

Organisation et réalisation de Reportages photo

Portraits de personnalités: dirigeants, politiques

photos d'évènements privés