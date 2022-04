Florence GASCOIN

Ayant développé mes compétences dans plusieurs secteurs d'activité, depuis plus de 25 ans, j'ai l'expérience du contact avec les cibles commerciales variées – y compris la population étudiante -.



D’un naturel dynamique et sociable, j'ai le gout d'entreprendre et le sens de la communication.



Mes expériences professionnelles les plus récentes en qualité d’assistante de direction m'ont permis d'exercer une rigueur reconnue dans mon travail.



Organisée et autonome, je m’adapte rapidement aux diverses situations : renforts et conseils auprès de la direction, travail en groupe, gestion d’équipes. Je maîtrise les logiciels de traitement de texte Word, tableur Excel et PowerPoint que ce soit sur PC ou Macintosh.



J'ai régulièrement complété mon cursus à l'aide de la formation continue afin de mettre à jour mes compétences techniques.