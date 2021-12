Florence GENEREUX

Bonjour,



Je suis tarologue.



La tarologie est l'utilisation d'un outil d'aide à la compréhension d'une situation, à l'identification de vos forces et à l'élaboration d'une stratégie d'action pour aller vers votre objectif.



Les consultations sadressent à toutes les personnes en quête de sens, qui cherchent à se découvrir, à saffranchir de difficultés émotionnelles et à se reconnecter avec leur essence.



Je vous reçois à Lattes, à 5 minutes de Montpellier, dans l'Hérault (34).

Vous voulez en découvrir plus sur moi ?



N° Siret : 34457520400039