Florence GENEVOIS

Magnétiseuse depuis l'enfance.

Je "découvre" le magnétisme pendant mes études d'Esthéticien-Cosméticien dont je sors diplômée (Formation et Diplôme d'Etat).



Parallèlement, j'explore ma voix et rencontre l'aspect thérapeutique de cet instrument/"outil".



Je suis le cursus complet de formation au REIKI USUI (technique Japonaise d'imposition des mains).

Je me forme au massage holistique "Filipino".



Je suis des cours au Roy Hart Théâtre à Lyon (travail vocal et corporel thérapie).

Je suis des cours (voix) à l'école de Jazz AIMRA à Lyon.



Travail avec un Psychothérapeute audio-phonologue thérapie basée sur les sons émis et les sons perçus et non perçus (Jacques Bonhomme : Le cri primordial).



Je reprends des cours à l'école de musique de Vienne :

- chorale Gospel et Jazz vocal (plusieurs prestations publiques), puis Lyrique (concert spectacles Dogora, musique baroque, opérette).



Aujourd'hui j'intègre dans mes prestations ces différentes techniques ainsi que des "outils" tels que :

Sons, Fleurs de bach, Huiles essentielles, Minéraux, Respiration, Fumigations.



Je continue mon "travail personnel", et j'ai mes référents, ce qui s'inscrit également dans ma déontologie professionnelle.