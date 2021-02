Florence GEORGEON

J'aide les auteurs de romans à concevoir leur ouvrage.



Je moccupe de la correction orthographique et typographique de manuscrits.

J'effectue la réécriture de certains passages en lien avec lauteur, dans le but d'améliorer le style, de vérifier les références, de corriger les anomalies et les incohérences dans le récit.

Je réalise la mise en page de louvrage ainsi que de la maquette de couverture en vue de limpression ou de la publication sous forme de livre numérique (eBook).



J'ai travaillé pendant quatre ans en tant quassistante dédition (Hachette Tourisme) ainsi que libraire (Cultura). Passionnée par le livre et lécriture, j'ai décidé de me mettre au service des auteurs qui souhaitent publier leurs oeuvres.



Par manque de temps, de compétences ou par peur des difficultés, beaucoup d'écrivains n'osent pas se lancer dans l'édition de leur ouvrage. Je maîtrise la chaîne graphique et je connais les circuits du livre, de sa conception à sa mise en vente. J'utilise mon savoir-faire et mes connaissances pour les accompagner et les conseiller afin quils puissent publier le livre dont ils ont toujours rêvé.



Mes compétences :

Lecture critique de manuscrit.

Relecture avec correction orthographique et typographique.

Réécriture en lien avec l'auteur.

Préparation de copie.

Préparation des documents dillustration (pour les livres illustrés).

Réalisation de chemin de fer.

Composition, maquette, mise en page.