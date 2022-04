Florence GEORGES

Femme d'action et de terrain aux multiples compétences : administrative, juridique, ressources humaines, finance, système d'information, je souhaite aujourd'hui apporter mon expérience à un dirigeant pour le seconder en toute confiance dans la gestion quotidienne et le développement de son entreprise.



Votre entreprise est basée en région PACA, idéalement entre Nice et Draguignan et vous souhaitez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas à me contacter !

adresse mail : florencegeorgesfgs@gmail.com



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Direction de projet

Optimisation des process

Services généraux

Transformation SI

Relations clients

Gestion administrative

Relation fournisseurs

Gestion budgétaire

Suivi de chantiers

Service client

Négociation de contrat

Administration des ventes

Gestion de la production