Florence GEORGE

Je suis une professionnelle du secteur de la gérontologie. J'ai une grande capacité d'adaptation car je suis observatrice et réactive. Je suis une personne de confiance, dynamique, organisée et consciencieuse.

Mes différentes expériences font que j'ai développé mes compétences dans :

- la gestion d'établissement médico-social

- la gestion de projet

- la mise en application la loi 2002-2, des recommandations de l'ANESM et des différentes politiques publiques concernant la perte d'autonomie

- la connaissance des publics en perte d'autonomie et des dispositifs associés en institution et hors institution.

Ce qui me motive et ce que je veux mettre en action en priorité, c'est :

- Le projet d'établissement

- La bientraitance

- La qualité de vie au travail

- La démarche qualité

- Maintenir et développer la vie sociale des personnes accompagnées



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Reporting

Gestion budgétaire

Travail en équipe

Planification

Réseau

Gestion de la qualité

Informatique

Coordination de projets

Gérontologie