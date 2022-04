Florence GERARD

Après 10 d'expérience dans le privé, j'ai rejoint la fonction publique territoriale en 2010 en tant que Responsable de la communication au CDG de l'Oise,

Et c'est avec beaucoup d'intérêt que je découvre et travaille désormais dans le monde de la communication territoriale et des élus locaux. Décidée à poursuivre ma carrière au sein de la FPT, j'ai passé le concours d'attaché territorial que j'ai eu avec succès.

Formée aux pratiques de la communication et de la médiation, je suis en mesure de définir des projets et des stratégies de communication orientées vers le développement des services et l'élargissement des publics.

Après avoir repensé toute la stratégie de communication et l'image du CDG60, par la mise en oeuvre notamment d'une nouvelle charte graphique et la refonte complète du site du CDG60, je poursuis le développement de la modernisation des services et leurs dématérialisations avec de grands projets en cours comme la Gestion électronique des documents, Intranet, Démarche qualité, SAE, ........



Mes compétences :

Evénementiel/

Communication

Community management

edition

chef de projets

rédacteur

Web2.0

Presse