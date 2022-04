Florence GERMANI

Diplômée de l'Ecole d'Architecture de Lyon en 2011 et de l'Institut d'Urbanisme de Lyon en 2013, je suis actuellement à la recherche d'un poste d'urbaniste au sein d'une agence d'architecture ou d'un bureau d'études.



Sérieuse et motivée, je m'intéresse tout particulièrement aux études de programmation, de planification et aux études pré-opérationnelles. Le lien entre architecture, urbanisme et paysage est pour moi la base de tout bon projet car il permet de travailler à des échelles différentes et d'appréhender l'ensemble des thématiques qui définissent un territoire.



Portfolio : http://issuu.com/florencegermani/docs/book_light





Mes compétences :

Urbanisme

Adobe CS5

Architecture

Autocad

Sketchup

Planification urbaine

Conception de projet

Microsoft office