Chargée de communication, dynamique, autonome et polyvalente.



[RECHERCHE EMPLOI]

[SECTEUR DACTIVITÉ] : Communication/Marketing

[POSTE] : Chargée de Communication 360°/ Chef de projet digital

[TYPE] : CDI, CDD

[LOCALISATION] : Charente, Haute-vienne, Vienne, Dordogne OU télétravail



Parlons peu, parlons bien !!!

Jai 25 ans, jhabite en Charente, je suis passionnée par la photographie, la musique, le cinéma et les animaux.

Je viens d'obtenir un M2 Sémiotique et stratégies et cela fait quelques mois que je recherche mon 1er emploi !!!

Mais comment dire, peu dentreprises laissent leur chance aux jeunes diplômés sans trop dexpérience ! Jai eu lopportunité détudier des notions de communication et de marketing. Des domaines dans lesquels je me ferais un plaisir de vous assister.



Jai déjà fait du télétravail durant mes stages de DEUST, Licence et Master. Je vous expliquerais en détail mes expériences, si vous me donnez lopportunité dune éventuelle entrevue.



Mais arrêtons de parler de moi !



Vous êtes une entreprise dans le domaine de la communication/ Stratégie/Conseil/Print/Web/Marketing ou Event.

Vous recherchez une jeune, dynamique, autonome et polyvalente !

Ayant des compétences techniques telles que la Suite office, Adobe ou les réseaux sociaux

Mais aussi dans le Digital et le codage



Alors je suis faite pour vous !!!



GERMOND Florence 15 la rapidie 16150 CHABRAC

ou au 06-20-73-19-62

ou encore florence.germond.tic@gmail.com

Cordialement



Mes compétences :

Informatique

Enfance

Musique

Photographie

Sport

OpenOffice

CSS 3

HTML 5

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

HTML5

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop