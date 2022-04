Florence GINESTE

J'ai travaillé pendant 15 ans en centre d'appel chez Pabo services, J'ai débuté en tant que Assistante Administrative et j'ai évolué au bout de 5 ans d'ancienneté pour le poste de Superviseur et Formatrice.

J'ai managé une équipe de 8 personnes et j'ai contribué à la formation de nouveaux collaborateurs. J'ai fait le suivi et j'a organisé le développement des compétences du personnel.

J'ai mis en place des axes d'évolution. J'ai également eu la gestion du service correspondance (mails et courriers).

Mes principaux atouts sont la rigueur, l'autonomie, la patience, esprit d'équipe et je suis également sociable