Florence GITZHOFFER

Une carrière résolument tournée vers la fonction commerciale, m'a permis d'évoluer dans divers secteurs d'activités comme : l'aéronautique, l'agroalimentaire et le service aux entreprises.



Grâce à cette facilité de m'adapter à différents environnements et mon désir de toujours apprendre et découvrir, j'ai eu l'opportunité d'apprécier l'expatriation dans un département outre-mer, l'ile de la Réunion, pendant 2 ans en tant que Responsable Commerciale pour un importateur.



Passionnée par l'aviation, j'ai pu évoluer en compagnies aériennes et ainsi enrichir mes connaissances et compétences. Faire preuve d'une grande autonomie et être réactive. Accompagner, faciliter et rendre le voyage le plus agréable possible aux passagers voyageant en first ou business class.



Mes capacités d'écoute, de conseil et de conviction m'ont permis de répondre spécifiquement aux besoins de chaque client et gagner ainsi leur fidélité.



A ce jour, J'ai le vif désir de collaborer avec une équipe dynamique dans un projet professionnel de qualité, de participer à l'expansion et à la croissance d'une entreprise ou d'un groupe leader.



Mes compétences :

Aviation