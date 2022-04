Florence GLINEUR

IT-CE "Informatique & Technologies Caisse d'Epargne" est un GIE du Groupe BPCE.

C'est une structure qui développe et exploite MySys : le système d'information des 17 Caisses d'Epargne, du Crédit Foncier et de la Banque BCP.



Responsable du Pôle Gestion de Patrimoine Applicatif de la DSI Banque de Détail



Responsable d'un plan de charges d'environ 15 000 j/h sur les activités :

- Expertise sur les domaines : Dépôts & Services, Fiscalité, Epargne, Clients et Outils commerciaux, Référentiels clients et structures, Echanges Distributeurs et Chèques, Archivage Numérique ...

- Maintenance corrective logicielle

- Evolutions fonctionnelles du SI

- Projets récurrents

- Contribution aux projets



Mes compétences :

Banque

Informatique

Manager

Wiki