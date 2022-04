Florence GLINEUR

Forte de plus de deux ans d'expérience dans le milieu des médias (MTV Networks France, Fox Channels France, Warner Music France, ...) et d'études universitaires spécialisées dans la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies, j'ai choisis de faire carrière dans l'audiovisuel.



Grâce à mon LLM, j'ai de bonnes connaissances en droit anglais, américain et international de la propriété intellectuelle. J'ai également pu y améliorer mon anglais et pratiquer couramment l'anglais juridique.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Audiovisuel

Nouvelles technologies

Droit