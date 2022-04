Florence GOASDOUÉ

Mon poste me permet de gérer l’équipe du Service Client France en collaboration avec ma chef de service.

En tant que key user SAP, je forme et met en place des améliorations qui permettent de faciliter le travail des utilisateurs.

J’effectue les tests des nouveaux programmes conçus afin de nous adapter aux évolutions du marché.



Je constitue les rapports hebdomadaires, reportings, statistiques de vente et je prends en charge la formation des nouveaux arrivants.







Mes compétences :

Gestion de projet

Autonomie, sens de l’organisation

Sens du relationnel, esprit d’équipe, souplesse

écoute, réactivité