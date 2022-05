Pierre GOASDOUE

Mise en place de la Sécurité des systèmes d'information, et réalisations d'audits physiques de sites

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour des projets informatiques dans le monde de la banque, de la distribution et de l'industrie

Gestion des budgets et des plannings relatifs aux projets informatiques

Préparation et animation des comités de pilotage opérationnels avec des interlocuteurs MOA, MOE et techniciens

Suivi des livrables des projets définis lors du lotissement

Coordination de travaux d'équipes aux profils variés dans le monde de la banque et de la distribution

Achat et suivi de prestations de sous-traitance

Encadrement d'équipes de développement, de support et de déploiement



Mes compétences :

ITIL