Florence GOLTZMANN

Plus de 20 années d’expérience dans la direction de centres de profit dans des sociétés de service chez Adecco et Ajilon sales and marketing.

Dotée d'un sens du service très fort, d'un profil commercial, négociation et déploiement, disponible pour s'investir dans un nouveau challenge...



Mes projets



• M’engager dans les décisions stratégiques de l’entreprise

• Conduire des projets novateurs

• Recruter, encadrer, motiver les hommes et les équipes

• Négocier avec les grands comptes et répondre aux appels d’offre

• Optimiser les coûts d’exploitation et améliorer la rentabilité



Mes atouts



-Sens de l’engagement et des responsabilités

-Goût des résultats et de la performance

-Sens du service



Mes compétences :

Management

Restructuration

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Management opérationnel

Négociation commerciale

Gestion du personnel

Recrutement cadres

Développement commercial

Optimisation des process

Conduite du changement

Organisation

Achats

Formation

Accompagnement

Coaching

Ressources humaines

Conseil