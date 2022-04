Madame, Monsieur,

Intéressée par le secteur du travail temporaire, je me permets de proposer ma candidature pour le poste d'assistante d'agence /chargée de recrutement.

Durant mon parcours, j'étais amenée à faire de la prospection commerciale afin de trouver des opportunités d'emploi pour les salariés licenciés. Par ailleurs, j'ai eu des contacts avec certaines enseignes du travail temporaire.

Je connais la micro informatique, word, excel, powerpoint,internet bien sûr, puis sur progiciel RH , virtualiia, Mobilis.

Mon poste pivot entre le chef de la cellule ainsi que les consultants me permettent de souligner mes qualités d'organistion et de cohérence dans mon travail.

De plus, le contact avec les salariés mais également les entreprises m'ont permis de renforcer mon aisance relationnelle (et de me faire connaître auprès d'eux).

Autonome dans les responsabilités confiées, organisée dans mon travail et polyvalente, je souhaiterai intégrer une équipe.

Je suis disponible pour vous rencontrer.

A très bientôt.

Florence GORY



Mes compétences :

Gestion administrative

Informatique

Ressources humaines

SAP

Sorties

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel