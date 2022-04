Florence GOURMELON - HAJJAR

Pour accompagner le développement de la BU IT de CTS (sud-ouest : Toulouse/ Bordeaux), je recherche actuellement des collaborateurs ayant une expérience significative en : - Ingénierie DEVOPS - Etude et développement logiciel (Java, J2EE, . Net, PL/SQL, PHP, C++) - Réseaux Sécurité (Cisco, ASA, Checkpoint, Fortinet, F5...) - Systèmes/ Réseaux (Linux/Unix - Windows - Exchange, AD, LDAP, VmWare, VeamBackup...) - Ingénierie support fonctionnel (Santé, Mutuelle)/ AMOA - Ingénierie décisionnelle (BI : ETL Talend, BDD Oracle, NoSQL...) - Stockage, Sauvegarde, virtualisation (EMC VNX, Hyper-V, Netapp...) Je suis à votre écoute. N'hésitez pas à me contacter



florence.hajjar@cts-corporate.com



Mes compétences :

Prospection commerciale

Conseil en recrutement

Sourcing

Service client

Vente B2B

Étude de marché

Social media

Animation

Entretiens professionnels