Florence GOUYOU

Mes expériences professionnelles m’ont permis de m’épanouir dans des activités qui mettent à contribution mes idées et solutions, que je puise à travers l’analyse, l’observation et l’écoute des autres. Une bonne communication avec les acteurs est essentielle pour favoriser leur adhésion et leur appropriation du projet, afin que celui-ci puisse se développer et aboutir.



Mes compétences :

Communication

Expression de besoins

Autonomie professionnelle

Adaptabilité

Ecoute

Analyse fonctionnelle

Empathie

Autodidacte