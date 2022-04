Florence GRALL

Sept années d'expérience en tant qu'architecte m'ont permis de développer une compétence technique pointue dans la mise au point du projet dans toutes ses phases d'évolution (concours, esquisses, APS, APD, PRO, DCE, ACT, Chantier EXE, Réception…) et un certain regard critique. Organisée, rigoureuse, réactive, dotée d'un sens aigu du relationnel et du travail en équipe, d'un esprit de synthèse et d’analyse qui s'épanouit dans l'autonomie, ces qualités me permettent d'assurer un pilotage de projet efficace



Conception

Architecture