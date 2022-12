Marie-Laurence DUCHESNE CHARLIER

Mon parcours est riche d'expériences diverses, qui m'ont sans cesse amenée à me remettre en questions et à développer de nouvelles compétences.

Ainsi, je suis passée par différents postes depuis les domaines de la vente,du commerce international, du bâtiment, de la construction, jusqu'à récemment ceux de la formation et de l'insertion professionnelle, par le biais de chantiers -type marchés publics territoriaux-. Aujourd'hui j'ai la chance de contribuer aux chantiers de construction du Ministère de la Justice.



Mes compétences :

Métreur

Autonomie professionnelle

Recherche opérationnelle

Relation clients

Conception

BTP

Analyse des besoins