Sébastien D'HEM

Dessinateur-métreur, technicien de bureau d’études, collaborateur d’architecte : tels sont les intitulés de métiers que j’ai exercé depuis 2003.

En 2013, suite à un licenciement économique, j’ai obtenu le diplôme de licence professionnelle économiste de la construction puis je me suis formé en construction ossature bois auprès du CNdB.

En 2014, j’ai rejoint temporairement les équipes de l’entreprise CANER pour un renforcement d’équipe au sein d’un bureau d’études étanchéité, bardage, vêture métallique et ITE.

En 2015, j’ai rejoint temporairement les équipes de l’entreprise DUCARNE pour un renforcement d’équipe au sein d’un bureau d’études TCE.

En 2016, je rejoins les équipes du BET H. SIGIER pour un renforcement d'équipe MOE.

Fin 2016, j'ai rejoint les équipes de l'entreprise ISONORD pour un renforcement d'équipe au sein du bureau d'études.



Mes compétences en architecture sont les suivantes :

- Relevé in situ

- Suivi de chantier (maison individuelle), suivi de chantier et conduite d'opérations en maîtrise d'Oeuvre (MOE) (ERP - TCE).

- Dessin d'architecture (Autocad/sketchup)

- Dossiers administratifs (DP - PC - PCMI)

- Dossiers techniques (DCE - ACT - DPGF - Chiffrage)

- Visa, analyse des plans des entreprises TCE (VISA, EXE)

- Relations avec les entreprises / Questionnement

- Relations avec les différents intervenants de l’équipe de maîtrise d’œuvre.



Mes compétences bâtiment sont les suivantes :

- Relevé in situ/implantation d'ouvrages

- Analyse de DCE

- Détails constructifs TCE (Autocad/sketchup)

- Mémoires techniques d'appel d'offre

- Dossiers techniques d'exécution (détails techniques - fiches techniques - Pvs)

- PPSPS d'entreprise

- Relations avec les différents fournisseurs, les maîtres d’œuvres, les clients

- Chiffrage/étude de prix TCE (Bâtigest v11/v13)



Mes compétences :

Autocad LT (toutes versions)

Sketchup pro

Libel gestion Maîtrise d'oeuvre

Microsoft Word

Microsoft Excell

Microsoft PowerPoint

Microsoft Project

Corel Draw

Corel Paint Shop Pro

Adobe Acrobat

Wordpress

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Layout (Sketchup)

OpenOffice.org

Microsoft Visio

Corel PhotoPaint

Microsoft Publisher

Microsoft Outlook

Microsoft OneNote

Archicad

Autocad (toutes versions)

Vray pour Sketchup

Adobe Photohop

Free DoubleCAD XT v5

DraftSight

Microsoft Office

Permis de construire

Réhabilitation

Architecture

Déclaration préalable

PDF XChange pro

PDF Creator

Dossiers des ouvrages exécutés

Dossiers de consultation des entreprises

Formation logiciels

Conception

Esquisse

Conception Ossature Bois

Art-Lantis Sudio

Art-Lantis Render

DoubleCAD XT

Batigest Entrepreneur

Multi-devis

Batiprix Bibliothèque

Multidevis Express

Plans d'Exécution

OpenOffice

Photovoltaïque

Bâtiment

Génie civil

Assistance auto construction

Assistance maîtrise d'ouvrage

Détails constructifs TCE

Plans d'EXE - TCE

Autodesk R