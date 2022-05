Olivier MAKELLE

Je suis camerounais, je suis actuellement Inspecteur PHSS et Responsable HSS par Intérim au projet de construction du barrage de retenue et hydroélectrique de Lom Pangar pour le compte de la maitrise d’œuvre COYNE ET BELLIER -ISL. Je suis presque ma douzième année d'expérience en la matière. mon CV que vous lirez vous donnera de plus amples connaissances sur mes compétences et responsabilités.



je suis disponible pour toute fin utile.



merci.



Mes compétences :

Risk assessment

Audit

Animation de formations

Conseil aux entreprises

Expertise

Suivi de chantiers