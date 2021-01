Thierry AIVAZOGLOU

Pendant plus de dix ans, j'ai exercé le métier de préparateur en pharmacie dans diverses officines et à différents postes. Ce qui me permet d'avoir une solide expérience dans la vente, dans le travail en équipe et une bonne connaissance des produits pharmaceutiques.

Aujourd'hui, je suis commercial dans l'industrie pharmaceutique. Je m'épanouis dans mon travail, j'ai envie de travailler et je désire m'enrichir sur le plan professionnel, d'ailleurs, je n'ai jamais cessé d'apprendre dans ce domaine. Ce qui m'attire dans mon métier c'est l'implication, l'investissement que j'apporte dans tout ce que j'entreprends et le relationnel du métier.

La pharmacie, c'est toute ma vie...



Mes compétences :

Dispositifs médicaux

Pharmacie