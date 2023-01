EN RECHERCHE ACTIVE DE REMPLACEMENTS PARIS IDF

Pharmacienne expérimentée en officine, titulaire du DU d'orthopédie, j'assure vos remplacements de toutes durées sur Paris et la région parisienne (remplacement du titulaire ou du personnel).

Rapidement adaptable et responsable, je prends en charge la responsabilité de la pharmacie et de l'équipe.



Mes compétences :

Pharmacien

Certification qualité

Orthopédie

MAD

Pharmacien remplaçant

Développement commercial