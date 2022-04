Florence GRENIER

Après avoir travailler pour les enseignes:

-Monoprix

-Leclercs

-Schlecker (Droguerie)

-La vie claire (magasin bio)



Je dispose des capacitées suivantes:

-Tri des fruits et légumes

-Commandes

-Changements des prix, enregistrement des

factures sur logiciel Kwizat

- Aider la responsable à assurer la bonne tenue

du magasin

-Acceuil et conseil clients, vente active

-Tenue de caisse,dépots banque, comptabilité

-Etiquettes, rangement, inventaire,réassortiments

-Utilisation du scanner

-Réception marchandises, contrôle,mise ven place

-Installation des promotions,mise en valeur des

produits

- Participation à l'élaboration des objectifs du

magasin

- Remplacement de la responsable lors des congés.

ACQUIS VALIDE PAR A.F.P.A

J'ai aussi une formation initiale d'ébeniste et dans ce cadre j'ai exercer comme monitrice d'atelier dans un C.A.T ou j'encadrais des handicapés mentaux.



Mes compétences :

Autonomie

Capacité d'adaptation

Diplomatie

Ecoute

Grande Capacité d'Adaptation

MES

Recherche

Sens de l'écoute

