Florence GUENOT

A la suite d'un doctorat en psychologie, complété par une formation en gestion des Ressources Humaines à l’Institut de Gestion Sociale, mon parcours professionnel s'est principalement déroulé dans la fonction Ressources Humaines.



Après 10 ans d'activité professionnelle, j’ai dû m’absenter cinq ans en Espagne pour suivre mon conjoint.



De retour en France et confrontée à de nombreuses difficultés économiques, j'ai accepté des opportunités à titre temporaire dans le privé chez Danone, dans l'associatif au CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires), et enfin dans la fonction publique à la direction générale de l'INSEE en tant qu'Experte en orientation.



Ayant un sens aigu des relations Humaines, une bonne connaissance des métiers et organisations, je possède plusieurs domaines de compétences :

- Un goût pour la pratique du terrain.

- La réalisation d'enquêtes, d’interviews et d'entretiens.

- La formation et la conduite de projets.

- Le suivi et l'accompagnement des talents.

- La rédaction de diagnostics et de bilans.

- La connaissance de différentes cultures.



Mes qualités sont mon goût du challenge et du conseil, mon adaptabilité, ma polyvalence, ma curiosité et ma créativité. Ayant pratiqué la compétition à un bon niveau dans différentes disciplines, j’en partage les valeurs



Rapidement disponible, je demeure intéressée à toute opportunité.



Mes compétences :

Anglais

Conduite de projets

Espagnol

Formation

Recrutement

Accompagnement individuel

Bilan social

Psychologie

Ressources humaines

Diagnostic

Bilan de carrière

Coaching individuel

GPEC

Communication

Conseil en organisation

Gestion de carrière

Mobilité

Approche directe