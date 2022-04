Florence GUERRY

Compétences :



- Relation clientèle : développement portefeuille particuliers et professionnels et fidélisation.

- Ressources Humaines : Recrutement (identification besoins clients, détection sélection et entretiens des profils) / Gestion des talents / Performance manageriale.

- Stratégie : développement, lancement et suivi de projet.

- Support : suivi de projets juridiques, commerciaux, financiers et de communication (plaquettes, benchmark, communiqués..)

- E-commerce : BO, référencement, éditorial, développement partenariat et réseaux sociaux.

Tâches courantes administratives. Organisation d’évènements.









Mes compétences :

Relations commerciales

Communication interne

Fidélisation client

Développement des compétences

Gestion de contenu

Référencement

Gestion de la relation client

Stratégie commerciale

Relations clients

Rédaction

Gestion des talents

Prospection commerciale

E-commerce

Relationnel

Recrutement

Conception-rédaction

Conseil en organisation

Développement commercial

Conseil en recrutement