Florence GUILLEMIN

Restauration-conservation de:



- tableaux anciens.

- tableaux modernes et contemporains.

- tous matériaux insolites.





Interventions:



- rentoilages, doublages, désentoilages, marouflages, montage sur châssis, consolidations de déchirures, refixages, nettoyages, dévernissages, retouches de tous types.



- traitements des infections biologiques (antibiotique ou anoxie).



- inventaires, récolements, constats et rapports d'état.



- analyses techniques: ultraviolets, infrarouges, radiographies, analyses de pigments, photographies.



- interventions in situ.





