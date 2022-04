Florence GUILLEMIN

2008 Coordinatrice HSE – FAURECIA – SIEDOUBS (Montbéliard, 25), équipementier automobile, fournisseur de sièges pour PSA Citroën - Sochaux.



2007 Coordinatrice HSE – FAURECIA – SIELEST (Pulversheim, 68), équipementier automobile, fournisseur de sièges pour PSA Citroën - Mulhouse.



2007 Chargé de mission HSE – FAURECIA – SIETO (Somain, 59), équipementier automobile, fournisseur de sièges pour TOYOTA.



2003 Mission de recherche au Centre de Recherche sur les MAcromolécules Végétales de Grenoble (CNRS, Grenoble). Etude en vue d’une amélioration des procédés papetiers. Formation de chercheurs et d’étudiants et Encadrement de stagiaires (Licence et Maîtrise).



1999 Thèse à l’INRA de Nantes. Valorisation des co-produits de l’industrie sucrière.



Mes compétences :

Environnement

Hygiène

Sécurité