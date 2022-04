Florence GUILLOIS

* Coordination de l'organisation et la sécurité des Grands Evènements nautiques de Bordeaux:

- Création et encadrement de la parade nautique à l'occasion de l'inauguration du pont Jacques Chaban Delmas

- Sécurisation du plan d'eau pour la Fête du Fleuve et le départ de la Solitaire du Figaro

- Missions "terrain" en vedette rapide des autorités



* Animatrice de réunion sur la réglementation fluviale pour une institution



*15 ans dans la bureautique et la communication (en centre de thalassothérapie, pour un quotidien ou à mon compte)

Organisation et coordination de réceptions, d’évènements

Secrétariat - commercial



* 5 ans dans la Navigation et le Transport de passagers

Titulaire du permis professionel de conduite PB

Titualaire de l'ASP (attestation spéciale passagers)



* 4 ans dans le Tourisme et la Culture

Déléguée communautaire - Vice-présidente adjointe au tourisme

Membre du CA de l'office du tourisme canton de Fronsac

Tourisme fluvial - Déléguée EPIDOR (Contrat Rivière Dordogne / Atlantique)

Gestion d’une salle de spectacles, création de l’agenda culturel pour une collectivité



Mes compétences :

Animation

Animation de réunions

autonome

dynamique

polyvalente

Sécurité