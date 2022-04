Florence GUILLOIS VAQUETTE

Mon métier est d’accompagner les dirigeants d'entreprise dans l'organisation strategique de leur activité, pour accroitre leur performance.



Pour les accompagner, je m'appuie sur une expérience de plus 10 ans en entreprise sur des problématiques d'optimisation de la connaissance clients par la mise en place de stratégie de la relation clients : mise en place d’outils de CRM, statistiques et tableaux de bords décisionnels, business intelligence.





Ma réussite est en partie due à ma triple qualification en statistiques, marketing et management des systèmes d'information, mais aussi en ma capacité à travailler avec tous les interlocuteurs métiers de l'entreprise : informaticiens, marketeurs, commerciaux, et autres métiers transverses.



Mes compétences :

