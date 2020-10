Paul TEYSSEDRE

LSFLoyalty, agence conseil en fidélisation, s’inscrit dans une démarche conseil au quotidien, depuis la compréhension des besoins Client à l’élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de fidélisation et d’augmentation de la Valeur Client.



LSF Loyalty s’appuie sur les compétences de ces experts pour garantir :

- l’enrichissement des contenus et programmes de fidélisation

- l’intégration des technologies digitales

- l’animation des programmes aux points de ventes – physiques ou dématérialisés

- CRM et monétisation des audiences

- le développement d’offres multi-canal et multi-support



LSF Loyalty réalise votre stratégie de fidélisation sur-mesure et selon un modèle à la performance.



LSFLoyalty est une filiale de LSFInteractive.



LSF Interactive, agence franco-américaine, propose trois types de prestations e-marketing à ses clients désireux d’augmenter leur trafic

et/ou leur revenu en ligne. D’une part le conseil en stratégie digitale et web analytics. D’autre part, l’acquisition/fidélisation via la

génération d’audience qualifiée et d’inscrits/membres, la qualification et l’animation des bases de contacts et clients (e-CRM), et les

campagnes d’affiliation en mode privé ou public. Enfin, la visibilité "Search" grâce aux campagnes de liens sponsorisés sur les moteurs

de recherche, réseaux de contenus et réseaux sociaux, et au travail de SEO.



