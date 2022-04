Florence GUILLOT

Diplômée en 2004 en tant qu'ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Géologie (ENSG), j'ai ensuite travaillé 4 ans en bureau d'études avant de partir 1 an en Australie dans le but d'améliorer mon anglais et de découvrir ce pays.



Au sein de la société G2C environnement de 2005 à 2009, j’ai travaillé sur des projets divers portés particulièrement sur la gestion des eaux usées et pluviales et visant à respecter la législation sur l'eau et l’environnement au travers d’études d’impacts et autres dossiers réglementaires.



En juin 2010, j'ai intégré la société ARCADIS (Équipe Environnement de Marseille) dans le but d'évoluer sur des projets de "Sites et Sols Pollués", d'hydrogéologie et de stockage de déchets.

Actuellement chef de projets, je travaille principalement sur des études de diagnostics de qualité des sols et des eaux souterraines, de réhabilitation de sites pollués (plan de gestion) et de maîtrise d’œuvre de dépollution notamment sur des sites urbains, pétroliers et nucléaires.

Je réalise également pour des centres de stockage de déchets des études de qualification géologique et hydrogéologique et des études de diagnostic et dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux.



En veille sur VIADEO, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Assainissement

Environnement

Géologie

Hydraulique

Hydraulique urbaine

Hydrogéologie

Sites et sols pollués

SSP

Gestion de projet