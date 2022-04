Florence GUILLOT

Neurobiologiste spécialiste des maladies neurodégénératives, j'ai acquis une expérience en tant que chercheur/chef de projet dans une grande entreprise pharmaceutique, une petite biotech et de grands organismes de recherche publique en France et en Grande-Bretagne. Mon parcours m'a ensuite mené à la propriété industrielle, la valorisation de la recherche, le transfert de technologie et l'innovation. J'ai plus récemment acquis de l'expérience dans la gestion de projets européen de recherche et communication scientifique.



