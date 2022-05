Valery DAMBRIN

Doté d’une grande adaptabilité et d’une expérience significative dans l’industrie pharmaceutique et chimique, j’apporte mon expertise et mon pragmatisme en recherche et développement de procédés de synthèse, par une approche très orientée client. Véritablement passionné par l’innovation, j’ai à coeur de proposer des solutions techniques efficaces et robustes en accord avec l’intensification des procédés et la gestion de l’impact environnemental. Créatif, enthousiaste et force de propositions j’apprécie les challenges et l’environnement collaboratif qui placent l’humain au centre de la chaîne de valeur.



Chimie organique

Chimie fine

Recherche et Développement

Gestion de projets

Process improvement

Industrie pharmaceutique

Industrie chimique

Management d'équipe

Synthèse organique

Procédés industriels

Principe actif

Extrapolation industrielle

GMP

Chimie industrielle