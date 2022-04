Florence GUIO

Mes atouts :

Connaissance du tissu économique et relationnel local sur Nice et sa région, sens des responsabilités, du service et du produit,autonomie, esprit d'initiative, d'écoute et d'équipe, grande disponibilité.



J'ai commencé ma carriere chez Pierre et Vacances, en tant que responsable commerciale, au siège à Paris et sur les sites de commercialisation.



J'ai ensuite travaillé 10 ans dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, en tant que responsable commerciale grands comptes et prescripteurs chez VVF Vacances à Paris, puis directrice adjointe des ventes chez MMV à Nice.



J'ai été également responsable de la promotion internationale aux Galeries Lafayette de Nice Masséna.



J'ai ensuite été en mission chez Fragonard pour un poste de responsable commerciale.



