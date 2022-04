Florence GUITTET

Www.impp.info

Expert en Category Management :

Conseil, coaching et formation en Category Management : Mettre toutes les solutions du Category Shopper Management au service de votre croissance



I maginer les stratégies

M iser sur le Shopper

P roduire le Changement

P erformer ensemble



Pour être votre solution avec le Category Shopper Management nous nous engageons à :



- Etre toujours à la pointe des dernières pratiques Française et internationales de Category Management et Shopper marketing à travers nos publications, nos collaborations avec les organismes professionnels, nos ateliers et conférences et la conjugaison des expériences de consultants seniors et de partenaires internationaux.

- Vous aider à aligner des stratégies innovantes intégrant consommateurs, Shopper et distributeurs, les processus et les compétences

- Etre Paritaires : faire gagner ensemble l’enseigne, la marque et le Shopper suppose des indicateurs, des plans, des chantiers conjoints. Travailler avec et pour des industriels et des distributeurs seuls ou ensemble nous permet de vous aider à gagner du temps et de l’argent via une meilleure collaboration

- Intervenir en mêlant judicieusement conseil en stratégies, conseil en organisation, coaching individuel et collectif et formation en fonction de vos besoins. Agir en tout avec pédagogie pour faire progresser les pratiques et les résultats avec et pour les hommes : L'IMPP touch

- Enseignante à l'IFM (programme post graduate)

- Enseignante à L'Université Paris dauphine, Master 206 Distribution et relation clients

- Co auteur du livre Category Shopper Management publié en juillet 2012



Mes compétences :

Achats

Category management

Comportement du consommateur

Conseil

Distribution

Formation

Management

Marketing

Mode

Sciences cognitives

Sociologie