Florence GUYARD

Responsable communication depuis plusieurs années, j'ai acquis des compétences en communication stratégique et globale, sait gérer les différents outils de communication (print, web et réseaux sociaux), J'ai pu développer un réseau de correspondants régionaux et européens et acquis des compétences de fundraiser. J'ai également managé une équipe de 7 personnes et géré un budget d'environ 2 M d'€;



Mes compétences :

Stratégie de communication

Gestion de projet

Recrutement et gestion d'agences

Communication externe

Communication online

Communication événementielle

Développement réseau correspondants